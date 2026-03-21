В Башкирии нашли 11-летнюю девочку-маугли, о существовании которой никто не знал

В деревне Вавилово Башкирии обнаружили 11-летнюю девочку, которая никогда не ходила в школу и не имела свидетельства о рождении, сообщила «Газета.Ru». Ребенок официально нигде не числился, не получал медицинской помощи и не был обучен грамоте.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Панчихина взяла ситуацию на контроль и подключила к решению проблемы службы профилактики, включая органы опеки, полицию и медиков.

Как выяснилось, у девочки восемь братьев и сестер. По словам соседей, старшие дети употребляют спиртное и ведут себя агрессивно. Мать ребенка не занималась воспитанием и не регистрировала дочь. Семья живет без постоянного источника дохода, помощь им оказывают местные жители и волонтеры.

Несмотря на очевидное неблагополучие, органы опеки, полиция и школа ранее не проявляли интереса к этой семье. Ситуация вскрылась только после вмешательства омбудсмена.

