В Башкирии нашли 11-летнюю девочку-маугли, о существовании которой никто не знал
Фото:
В деревне Вавилово Башкирии обнаружили 11-летнюю девочку, которая никогда не ходила в школу и не имела свидетельства о рождении, сообщила «Газета.Ru». Ребенок официально нигде не числился, не получал медицинской помощи и не был обучен грамоте.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Панчихина взяла ситуацию на контроль и подключила к решению проблемы службы профилактики, включая органы опеки, полицию и медиков.
Как выяснилось, у девочки восемь братьев и сестер. По словам соседей, старшие дети употребляют спиртное и ведут себя агрессивно. Мать ребенка не занималась воспитанием и не регистрировала дочь. Семья живет без постоянного источника дохода, помощь им оказывают местные жители и волонтеры.
Несмотря на очевидное неблагополучие, органы опеки, полиция и школа ранее не проявляли интереса к этой семье. Ситуация вскрылась только после вмешательства омбудсмена.
Ранее сообщалось, что российские путешественники добрались до отшельницы Агафьи Лыковой.