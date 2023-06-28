В Башкирии поставлен рекорд по самому большому хороводу в национальных костюмах

В Башкирии зарегистрировали самый большой спиральный хоровод в национальных костюмах. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что в нем участвовали более одной тысячи человек.

Уточняется, что мероприятие состоялось на площади Салавата Юлаева в Уфе.

Добавляется, что в хороводе принимали участие люди в русских, башкирских, татарских, чувашских костюмах. Также хоровод водили и китайцы, индийцы, вьетнамцы и нигерийцы.