В Башкирии пострадали четверо человек из-за наезда автобуса на остановку

Как сообщает агентство «РИА Новости» , вечером на автовокзале в Башкирии произошла серьезная авария, в которой пострадали четыре человека, включая двоих детей.

Инцидент случился на улице Трактовая, когда автобус марки ПАЗ, следовавший по маршруту Нефтекамск - Николо-Березовка, врезался в остановку.

Следует отметить, что в общественном транспорте на момент аварии не было пассажиров, что, возможно, смягчило последствия ДТП. Немедленно на место происшествия прибыли сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и другие экстренные службы, чтобы оказать помощь пострадавшим и разобраться в обстоятельствах данного инцидента. В настоящий момент уточняются все подробности этого несчастного случая.