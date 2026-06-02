В Башкирии пройдет суд над мужчиной за убийство жены и тещи

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко расправился с супругой и тещей, а также устроил пожар, уничтоживший его квартиру и повредивший соседнюю. Подробности сообщили « Ленте.ру » в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, трагедия разыгралась 16 мая 2025 года. Пенсионер, будучи пьяным, получил замечание от 62-летней жены. В ответ он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая скончалась на месте. Находившаяся в квартире 86-летняя теща фигуранта отравилась продуктами горения и также погибла.

Огонь полностью уничтожил жилье самого нападавшего и нанес ущерб соседней квартире, который оценили в 720 тысяч рублей. При этом, комментируя обвинение, мужчина заявил, что вину не признает. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.