В Башкирии суд приговорил к тюремному сроку организаторов реабилитационного центра

Стало известно, что сотрудники под видом помощи похищали людей и незаконно их удерживали. В итоге, как пишет издание «Vse42.ru» , они предстали перед судом. Фигуранты дела занимались незаконной деятельностью и лишали людей свободы. Теперь некоторым из них грозит реальный тюремный срок.

Суд предоставил данные, согласно которым этот центр зарегистрировали еще несколько лет назад – в 2014 году. Помимо самого организатора там работали еще десять человек.

С апреля 2019 года сотрудники доставили путем обмана в данный центр семнадцать человек. Там людей удерживали на незаконных основаниях. На них оказывали психологическое, а также физическое воздействие; а иногда не давали пострадавшим возможности поспать или поесть.

Похищенных удалось освободить только в ноябре следующего, 2020 года. В отношении сотрудников и самого директора данного реабилитационного центра возбудили уголовное дело из-за похищения людей и незаконного лишения свободы. Соответствующая информация опубликована на странице в социальных сетях прокуратуры Башкирии.