В Башкирии закупят 83 новых автобуса для «Башавтотранса»

В Башкортостане планируют приобрести 83 новых автобуса для государственного перевозчика «Башавтотранс», пишет «Молодежная газета». Закупка пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Об этих планах стало известно на расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, в котором участвовали замглавы ведомства Рустем Газизов, депутаты Госдумы и Курултая, представители федеральных и местных ведомств, дорожных и транспортных организаций.

Газизов отметил, что обновление подвижного состава повысит безопасность и комфорт пассажирских перевозок. Это также поможет достичь цели национального проекта: к 2030 году доля автобусов со сроком эксплуатации не старше нормативного должна составлять 85%. Всего по итогам 2025 года «Башавтотранс» выполнил 125 млн поездок, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Омске запустили автобусы с рекламой о здоровье.