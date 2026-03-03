В Омске запустили автобусы с рекламой о здоровье
С 1 марта на улицах Омска начали курсировать необычные автобусы, сообщил «Московский комсомолец». Их кузова окрашены в яркие красные и фиолетовые цвета, а главное — на них разместили социальную рекламу о здоровье.
Акцию запустил Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики вместе с региональным Министерством здравоохранения. Выбор пал на общественный транспорт неслучайно: ежедневно он перевозит тысячи пассажиров, а значит, информация дойдет до большого количества людей.
Красные автобусы посвящены одной из самых опасных угроз — инсульту. На них нанесли напоминания о первых признаках этого состояния и призывы немедленно вызывать скорую. Медики подчеркивают: при инфаркте и инсульте счет идет на минуты, и знание симптомов может спасти жизнь.
Фиолетовый транспорт информирует о важности регулярной диспансеризации. Выявление на ранней стадии онкологических заболеваний повышает шансы на успешное лечение. В рамках акции омичам также расскажут о работе Центров здоровья, где можно бесплатно получить рекомендации по здоровому образу жизни.
Кроме наружной рекламы, весной на экранах в автобусах, троллейбусах и трамваях начнут транслировать видеоролики. Пассажиры увидят и услышат материалы о симптомах инфаркта, инсульта и других состояниях, требующих срочного внимания.
Акция проходит в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Здоровье для каждого». Все они входят в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
