В Башкортостане сыграют свадьбу невеста и жених старше 80 лет

В Башкирии 88-летняя Зугра Тагирова и 83-летний Халаф Хабирялов задумали устроить свадьбу. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что церемония бракосочетания состоится в доме-интернате для престарелых.

Отмечается, что женщине пришлось пережить все ужасы войны на Украине, а также потерять мужа и детей. Ее дом попал в эпицентр военных действий и был разрушен, ее нашли в лесу российские военные.

Добавляется, что свадьба пройдет в марте. Им обещали дать отдельную комнату в интернате.