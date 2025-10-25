В Баварии взорвали 160-метровые градирни АЭС «Гундремминген»

В субботу были демонтированы две охладительные башни (градирни) атомной электростанции «Гундремминген», которая была закрыта в 2021 году в немецкой федеральной земле Бавария. Об этом сообщает агентство DPA.

Спустя почти четыре года после вывода из эксплуатации атомного реактора, две 160-метровые градирни бывшей АЭС «Гундремминген» были взорваны. Железобетонные гиганты общим весом в 56 тысяч тонн рухнули ровно в 12:00 по местному времени (13:00 по московскому времени), как сообщается в заявлении агентства.

DPA сообщает, что взрыв был тщательно спланирован и прошел по намеченному сценарию. За ним наблюдали тысячи людей, приехавших, чтобы увидеть «эффектное разрушение символа атомной эры». У многих из присутствовавших на глазах были слезы.

Атомная электростанция завершила свою работу в конце 2021 года и с тех пор началась процедура демонтажа.