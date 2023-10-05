В «Баварских» сосисках в Элисте обнаружили вирус африканской чумы свиней

Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) нашли в сосисках «Баварские» в Элисте, сообщило в четверг, 5 октября, Управление ветеринарии Калмыкии. Мясной продукт производился во Владимирской области.

Сейчас на территории магазина, где продавались сосиски, введен карантин по указу главы Калмыкии Буту Хасикова. Отмечается, что вирус был обнаружен по результатам лабораторных исследований.

«В рамках государственного эпизоотологического мониторинга для исследования на АЧС в одном из магазинов федеральной торговой сети в Элисте была отобрана одна проба пищевой продукции от колбасного изделия «Продукт мясной категории В. Сосиски «Баварские» производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области», – следует из заявления пресс-службы Управления ветеринарии республики.

Накануне информационно-аналитический центр Россельхознадзора сообщил, что во Владимирской области выявлено наибольшее количество очагов заражения АЧС. По данным ведомства, там зафиксировали шесть случаев. Всего количество очагов в России возросло до 70.

Африканская чума свиней (АЧС) – смертельная болезнь свиней, поражающая домашних и диких свиней. Вирус не несет угрозы для здоровья человека, но влияет на благополучие животных, чем вызывает производственные и экономические проблемы, угрожая продовольственной безопасности.

Ранее об обнаружении АЧС сообщили в Бурятии. Там геном вируса нашли в колбасе той же марки, что и сосиски «Баварские». Зараженная продукция также была изъята из 593 магазинов Забайкальского края.