В бедном квартале Марселя в школе поставили пуленепробиваемые стекла

Начальная школа в бедном районе Марселя Ла-Кайоль установила пуленепробиваемые окна, чтобы защитить учащихся от продолжающегося насилия со стороны банд наркоторговцев, пишет The Times.

Школа расположена в неблагополучном районе, где недавно в перестрелке были убиты два человека и процветает торговля наркотиками. Сотрудники школы находили пули на игровой площадке, а ученики приходилось прятаться под партами из-за перестрелок поблизости.

Полиция усилила патрулирование возле школы, но это не решает проблемы.

В Марселе традиционно высокий уровень преступности, но в этом году власти отмечают существенный рост насилия. На данный момент в бандитских разборках погибли 44 человека, тогда как за весь прошлый год – 32.

Проблемы Марселя усугубляются его демографическими особенностями, здесь много национальных кварталов с высоким уровнем безработицы.