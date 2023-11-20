В Белевском районе Тульской области суворовец обокрал дачный домик местной жительницы

Стало известно, что шестидесятилетняя женщина, проживающая в городе Тула, обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Белевский». От нее поступила жалоба о том, что неизвестный разбил окно ее дачного дома в Шишкино. Однако, этим его злодеяния не закончились. Выяснилось, что преступник украл еду, а также медный провод.

Полицейские начали проводить расследование, в ходе которого им удалось выяснить местонахождение и личность подозреваемого. Как оказался, им был безработный 65-летний житель Суворова. К слову, он признался в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о надлежащем поведении и невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе женщина проникла в чужой дом ради кражи денег и микроволновки.