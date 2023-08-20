В Белгороде горит мусорный полигон, спасатели пытаются справиться с огнем

Пламя полыхает на юго-западе города, проинформировал в соцсетях мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, горит крупнейший в Белгороде мусорный полигон.

Причины возгорания пока не установлены, на месте работают пожарные. Власти города не исключают украинский след. К настоящему времени пострадавших не зафиксировано, уточнил глава белгородской городской администрации.

«По предварительным данным, произошло возгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода... Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет», - написал Демидов.

Он добавил, что к месту тушения пожара направлена инженерная техника.