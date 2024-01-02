В Белгороде гремят взрывы, объявлена ракетная опасность

В Белгороде снова ревут сирены воздушной тревоги, слышны сильные звуки взрывов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что канонада гремит с 22:30 мск, в домах дрожат стекла, пищат сигнализации припаркованных машин. Происходящее подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал губернатор в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, ттакже много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.