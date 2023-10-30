В Белгороде поймали мужчину, под наркотиками голым ворвавшегося в магазин

Полицейские задержали и привлекли к ответственности мужчину, который голым ворвался в магазин «Фермер» в Белгороде, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

32-летнего мужчины задержали свидетели его дефиле и удерживали до прибытия полиции. Мужчина находился в измененном сознании, по его словам, «за ним гналось неизвестное существо».

Задержанный рассказал, что обнаружил пакет с неизвестной жидкостью за гаражами, попробовал содержимое, после чего его «начало глючить». Мужчина попросил прощения у жителей Белгорода, которым он доставил неудобства.

На гражданина составили протокол, по которому ему придется заплатить штраф 4-5 тысяч рублей или отсидеть 15 суток.