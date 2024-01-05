В Белгороде ревут сирены ракетной опасности, мэрия призвала всех бежать в укрытия

Городская администрация Белгорода проинформировала об угрозе ракетной опасности, попросив жителей как можно скорее покинуть улицы и либо вернуться в свои жилища, а лучше переждать угрозу вражеской атаки в укрытиях.

Стоит отметить, что с конца прошлого года в Белгороде каждый день либо звучат взрывы украинских снарядов, либо ревут предупреждающие об угрозе ракетной опасности сирены.

«В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. При получении сигнала о ракетной опасности нужно немедленно спуститься в укрытия, добавили в мэрии», — говорится в публикации мэрии Белгорода в аккаунте в соцсетях.

Тем, кто уже находится дома, настоятельно призвали не подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также подтвердил в своем аккаунте вероятность ракетной опасности в областном центре.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.