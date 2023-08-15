В Белгороде выложили плитку в цвет украинского флага

Как сообщает издание «Утро.ру» , общественность негодует при одном только взгляде на подобное цветовое решение.

В социальных сетях появились жалобы от жителей Белгорода. Все дело в том, что рабочие выложили плитку на пешеходном переходе «Родина», что находится в центре города.

Как выяснилось, это планировалось изначально: еще в июле в СМИ начала появляться информация о выбранном цветовом сочетании. Журналисты были уверены, что при таком раскладе не избежать общественного возмущения. Однако к ним не стали прислушиваться.

В итоге местные жители, увидев обновленный переход, разделились на два лагеря: кто-то пришел в бешенство, а другие считают, что не стоит всему подряд придавать сакральное значение. Так или иначе, работникам было поручено убрать желтый цвет.