Как сообщает агентство «РИА Новости» , в Белгородской области за последние двое суток были сбиты не менее пяти беспилотных летательных аппаратов (так называемых БПЛА). Другой беспилотник совершил самоподрыв.

Согласно официальной информации, украинские беспилотники удалось сбить в нескольких районах, в числе которых Белгородский, Красногвардейский, Новооскольский и Грайворонский. Всего ВСУ выпустили 154 снаряда и сбросили семь взрывных устройств.

Однако, в населенных пунктах Белгородской области пострадавших и значительных разрушений не зафиксировано. Таким образом, удалось успешно справиться с угрозой, которую представляли беспилотники.

Тем не менее, необходимо отметить, что высокий уровень террористической опасности был установлен на территории Белгородской области еще с апреля прошлого года.