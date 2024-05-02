В Белгородской области мужчина подорвался на мине, пытаясь ее разобрать

Житель Белгородской области наплевал на запрет нахождения из-за введенного режима ЧС в селе Вторая Наумовка, что в Белгородском районе, в результате чего умер. Подробности приводит глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в соцсетях.

По его словам, мирный житель нашел в этом населенном пункте противопехотную мину и решил ее разобрать, но получил смертельные травмы. На месте происшествия, по словам главы региона, работают оперативные службы.

Гладков обратился к жителям и напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности, в частности, ни в коем случае не пытаться разобрать никакие мины и, что особенно важно, не учить этому детей.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Белгородской области сбили два вражеских беспилотника. Подробности читайте в материале.