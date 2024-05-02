В Белгородской области опять сбили вражеские беспилотники

Враг вновь атаковал Белгородскую область. На российскую территорию со стороны Украины были выпущены несколько беспилотников в четверг, 2 мая.

Стало известно, что беспилотники атаковали село Новостроевка-Вторая, что в Грайворонском горокруге Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном канале в соцсетях. Информация подтверждается и в пресс-службе Минобороны России, где говорится о том, что российские силы ПВО уничтожили два вражеских БПЛА.

По данным Гладкова, в результате сброса взрывчатки с одного из дронов среди людей, к счастью, никто не пострадал, а поврежден оказался один частный дом. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что украинское МВД объявило в розыск бывшего министра юстиции страны Павла Петренко. Подробности в материале.