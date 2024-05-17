В Белгородской области после атаки дрона-камикадзе погиб человек

По его данным, двое мирных жителей копали у себя на территории огород, но в селе Новая Наумовка, где они и были, ранее вводился режим ЧС. То есть, люди не должны на данный момент туда приезжать.

В итоге в результате инцидента один мужчина получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Второй сам смог добраться до больницы, где врачи оказали ему квалифицированную помощь и все направили на лечение в областную больницу. Другие подробности уточняются. Также губернатор вновь обратился к жителям и попросил их не приезжать в те населенные пункты, где введен режим ЧС.