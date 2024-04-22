В Белгородской области ПВО сбила украинскую «Точку-У»

В Белгородской области днем понедельника, 22 апреля, объявлялся сигнал ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 15:40 силы ПВО сбили вражескую ракету «Точка-У».

По данным пресс-службы Министерства обороны России, ракета «Точка-У» была выпущена со стороны Украины, ее около 15:40 засекли и сбили средствами ПВО. Данные о последствиях на земле уточняются. Как в своем официальном канале в социальных сетях рассказывает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации, обошлось без пострадавших граждан или каких-либо разрушений.

Ранее Гладков публиковал предупреждение о ракетной опасности в соцсетях, жителям рекомендовалось отойти подальше от окон, спрятаться в закрытых помещениях со сплошными стенами, а при нахождении на улице – спуститься в укрытие.