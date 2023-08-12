В Белгородской области силы ПВО сбили два БПЛА

Как пишет сайт aif.ru , за минувшие сутки силами противовоздушной обороны удалось сбить два украинских беспилотных летательных аппарата, оказавшихся на территории Белгородской области.

Информация об этом стала известна благодаря Вячеславу Гладкову, занимающему должность главы региона. Соответствующие данные он опубликовал на собственной странице в соцсетях.

Один из беспилотников сбит во время приближения к Белгороду, второй – неподалеку от поселка Батрацкая Дача (Шебекинский городской округ). Также сообщается, что украинская сторона выпустила семь боевых припасов по населенным пунктам Белгородской области.

К счастью, в результате этих инцидентов человеческих жертв и разрушений не было. Необходимо отметить, что на прошлой неделе украинские военные обстреляли более 90 снарядами семь районов Белгородской области.