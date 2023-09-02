В Белгородской области система ПВО смогла сбить БПЛА над Грайворонским округом

Как пишет агентство «РИА Новости» , данной информацией поделился Вячеслав Гладков, занимая должность губернатора региона. Также ее подтвердили в Министерстве обороны.

Стало известно, что в Грайворонском округе региона удалось сбить беспилотник самолетного типа с помощью системы противовоздушной обороны (так называемой ПВО). Согласно предварительной информации, пострадавших из-за падения осколков не обнаружено. Однако в селе Головчино замечены малозначительные повреждения оконных остеклений в одном из домовладений.

Стоит отметить, что территория Белгородской области почти что каждый день подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Тем не менее, благодаря системе ПВО, недавно удалось своевременно сбить один из них и предотвратить возможные негативные последствия, вплоть до человеческих жертв.