В Белгородской области власти закупят оружие для бойцов теробороны

Как сообщает «Газета.ру» , бойцы территориальной обороны получат 400 единиц оружия от властей Белгородской области. Оно необходимо для того, чтоб выполнять «определенные специальные задачи».

По словам Олега Мантулина, референта губернатора Белгородской области, которые были озвучены в рамках оперативного совещания в правительстве, власти собираются закупить, как минимум, 400 единиц оружия для бойцов в целях территориальной обороны.

Соответствующая видеозапись совещания опубликована в социальных сетях, на странице, что принадлежит губернатору Вячеславу Гладкову. Для того, чтоб хранить оружие, предназначенное для «определенных» задач, оборудуют специальные комнаты.

Ранее стало известно, что был создан второй полк теробороны. Более полугода длились тренировки, а власти региона занимались закупкой амуниции и снаряжения.