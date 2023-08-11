В Белгородской области зафиксировали семерых пострадавших из-за крупного ДТП

Информацией об этом также поделилась пресс-служба регионального УМВД. Согласно полученным данным, в 08:40 произошло дорожно-транспортное происшествие в поселке Дубовое. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек. В их числе оказался девятилетний ребенок.

Сообщается, что пострадавших уже госпитализировали. Однако не уточняется, в каком состоянии они сейчас находятся.

Данный несчастный случай служит очередным напоминаем о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. В противном случае, это может повлечь за собой человеческие жертвы и угрожать здоровью не только водителя и пассажиров, но и пешеходов.