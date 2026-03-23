В Белгородской области жеребец напал на работника конюшни и нанес опасную травму

В Белгородской области 57-летний мужчина, работавший на местной конюшне, стал жертвой нападения жеребца. Об этой истории сообщил телеграм-канал «База». Конюх попытался заманить животное морковкой в стойло, но лошадь вцепилась ему в руку и начала топтать. Коллеги оттащили пострадавшего, разжав челюсти лошади палкой, и вызвали скорую.

Однако приехавший на место хозяин конюшни приказал отменить вызов медиков. Он решил отвезти конюха в травмпункт на своей машине, чтобы не фиксировать несчастный случай как производственную травму.

Начальник также просил работника сказать врачам, что тот находился на конюшне как посетитель, а не как сотрудник. Когда пострадавший отказался, в его адрес начали поступать угрозы.

В результате нападения у мужчины раздроблена рука: она практически не функционирует. Во время укуса в рану попала синегнойная палочка. Это опасная инфекция, которая при любом ослаблении иммунитета может поразить внутренние органы. Из-за этого врачи не берутся за операцию, опасаясь осложнений.

Сейчас россиянин судится с бывшим работодателем. Он добивается возмещения вреда здоровью и настаивает на том, что скрывать производственную травму — преступная практика, которая ставит под угрозу не только его жизнь, но и права других работников. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска похудела на 35 килограммов с помощью лошадей.