Как лошадь Дора помогла своей хозяйке сбросить 35 кг и обрести счастье

Жительнице Новосибирска Алине 24 года. Она работает на конюшне коноводом-берейтором, у нее есть собственная лошадь по кличке Дора. Еще несколько лет назад девушка весила больше 100 килограммов и о такой жизни могла только мечтать. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

В детстве Алина занималась конным спортом и имела обычную фигуру. Но насмешки сверстников подтолкнули ее к опасному решению.

«Детская логика была простой: если хочешь похудеть — перестань есть. У меня появилось расстройство пищевого поведения», — вспоминает сибирячка.

После школы, поступив в колледж, она ушла из спорта, а вместе с ним, по ее словам, исчез и интерес к жизни. Девушка начала «заедать пустоту». Вес стремительно рос, добавились проблемы со здоровьем — астма. Максимальной отметкой стали 102 килограмма около трех лет назад. Вес увеличивался постепенно, но из-за спортивного прошлого распределялся равномерно, поэтому долгое время Алина отрицала проблему. Однако выносливость падала, подъем по лестнице превращался в пытку.

Когда весы показали 92 килограмма, врачи диагностировали поликистоз яичников и связали это с лишним весом, пообещав, что похудение может нормализовать ситуацию. Попытки девушки сбросить вес были безуспешными: двухнедельные ограничения не давали результата, и она бросала диеты, списывая все на гормоны.

Физическое состояние ухудшалось: ночная изжога, сильная одышка из-за астмы делали подъем на четвертый этаж настоящим испытанием. Однако однажды пришло осознание.

«Я поняла, что сильно запустила себя. Страдают суставы, органы, весь организм. И я просто захотела быть здоровой. А для этого надо что-то менять, чтобы было легче жить», — говорит Алина.

Она не ставила себе цель похудеть, а просто наладила питание, сделав акцент на качественных продуктах, и стала больше двигаться. Понимая, что при большом весе нельзя бегать, чтобы не травмировать суставы, она начала с ходьбы пешком на 17-й этаж и велосипеда. А затем в ее жизни снова появились лошади.

Устроившись на работу в конюшню рядом с домом, Алина убедила сотрудников дать ей шанс, несмотря на вес. Физические нагрузки принесли не только результаты, но и эмоциональное удовлетворение, отбив желание заедать стресс вредными продуктами. Примерно за четыре с лишним месяца она похудела до 75 килограммов (минус 27), а затем вес снизился еще. Максимальная потеря составила 35 килограммов.

Сейчас у девушки есть своя лошадь Дора, она с легкостью бегом поднимается на 17-й этаж и чувствует себя комфортно. Астма никуда не делась, но справляться с ней стало намного легче. По словам Алины, она постоянно движется, добивается целей и ей это нравится.

