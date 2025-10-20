В Белогорске стая собак напала на мужчину и чуть не съела его

В Белогорске Амурской области на мужчину напала стая собак. По данному факту начата проверка. О результатах расследования будет доложено главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Амурской области.

В социальной сети появилась информация о том, что 18 октября стая собак напала на мужчину и сильно искусала его. Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, оказали пострадавшему помощь и отогнали агрессивных животных.

По горячим следам в СУ СК России по Амурской области начата процессуальная проверка по данному факту.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Алексею Сергеевичу Коротких представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.

