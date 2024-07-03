США выделили новую военную помощь Украине с боеприпасами для HIMARS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении новой помощи Киеву в области безопасности. В этот пакет включили боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS. Объявление передает РИА Новости .

Боеприпасы для американских РСЗО, критические средства, артиллерия, ракеты для противовоздушной обороны и многое другое вошло в новый пакет военной помощи Украине от США. Список внушительный, если учесть, что также Киеву передадут немаленькую сумму на покупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS, которые должны отвечать оборонным целям ВСУ.

Энтони Блинкену передали поручение действующего президента США Джо Байдена. Он постановил выделить на военную сферу 150 миллионов долларов. Однако в этот раз американский глава отметил, что также часть средств будет направлена на профильное образование в стране. Вероятно, что главе Штатов хочется запомниться чем-то помимо помощи Киеву в преддверии выборов. По данным Пентагоны, было выделено 2,35 миллиарда долларов конкретно для Украины.

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