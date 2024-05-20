В Белом доме не увидели иностранного вмешательства в гибели Эбрахима Раиси

В Белом доме выпустили заявление, в котором прокомментировали трагическую гибель иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 20 мая.

Так, по данным СМИ, в Белом доме уверены, что никакого иностранного вмешательства в ситуацию с крушением вертолета с главой Исламской Республики в районе поселка Узи нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, что разбившийся вертолет искали около 12 часов, а сам он потерпел крушение 19 мая. Внутри были президент Ирана Раиси и глава иранского МИД. В зоне крушения наблюдалась слабая видимость – туман. Все члены экипажа погибли. Их тела нашли только к утру понедельника.