В Белом доме объяснили, почему не помогают Украине сбивать БПЛА и ракеты

Представитель Белого дома Джон Кирби раскрыл, почему США не помогают Украине как Израилю сбивать воздушные цели. Об этом в понедельник, 15 апреля, пишет РИА Новости .

Как следует из заявления Кирби, конфликты с Израилем и на Украине сильно отличаются, это и разное воздушное пространство, и разная картина угроз. В прошлую субботу, напомним, военные США активно помогали сбивать Израилю иранские дроны и ракеты.

Также Кирби уточняет, что еще с начала самого конфликта на Украине президент Джо Байден заявлял о том, что Штаты не будут вовлекаться в него «в боевой роли». Раньше США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, но сейчас делать это нет возможности как таковой из-за некоторых затруднениях в финансировании зарубежных союзников.