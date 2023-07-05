В Белом доме посреди бела дня обнаружили мешок с кокаином

Наркотическое вещество было обнаружено в западном крыле. Там всегда много персонала, журналистов и посетителей.

Как сообщила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, в настоящее врем секретные службы проводят расследование, как кокаин мог попасть на территорию Белого дома. Она добавила, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего инцидента.

«Мы уверены в том, что Секретная служба доберется до истины. Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент», - сообщила Жан-Пьер на брифинге.

Представитель Белого дома пояснила, что Байден в минувший уик-энд в Белом доме отсутствовал. Он, как и члены его семьи, отъезжали на воды, вернувшись обратно только во вторник. Кокаин же был найден спецслужбами на выходных.