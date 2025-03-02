В Белом доме рассказали, что Трамп после перепалки съел обед Зеленского

В ответ на вопрос ведущей телеканала Fox News о недавнем инциденте между президентами США и Украины, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что Дональд Трамп буквально и в переносном смысле «поглотил» обед своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

В меню были представлены блюда из курицы, салат и десерт крем-брюле. Помощник президента США Дэн Скавино поделился фотографией этого меню в социальных сетях.

«Ему (Трампу — прим. ред.) понравился обед. <…> Он в прямом и переносном смысле съел обед президента Зеленского. Это было его (Трампа — прим. ред.) решение [отменить официальный обед с Зеленским]», — сказала Ливитт.

Это было решение, принятое самим американским лидером, — уточнила пресс-секретарь Трампа.

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелигитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости США выйти из состава НАТО и ООН.