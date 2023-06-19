В Белоруссии будут применять химическую кастрацию для педофилов

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что по ее инициативе подготовлены изменения в Уголовный кодекс, согласно которому в отношении педофилов наряду с тюремным сроком будет применяться принудительное лечение.

Закон предусмотрит протокол такого лечения, который не исключает химической кастрации.

В заявлении прокуратуры также подчеркивается, что президентом страны поддержано ужесточение административных мер за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и чайлдфри.

Закон о химической кастрации педофилов действует в США и ряде стран Евросоюза. Российская Госдума такой закон отклонила. В некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки педофилов казнят.