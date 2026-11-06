«Я бы их в эту клоаку точно не отдала»: Роднина объяснила, почему ее дети не занимались фигурным катанием

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась в беседе со Sport24 о детях известных фигуристов, которые пошли по стопам родителей.

Она отметила, что никто из них не показал выдающихся результатов. Некоторые из детей фигуристов выступают по юниорам, но Родниной такие соревнования не слишком интересны.

«Я бы своих детей в эту клоаку точно не отдала. Они занимались спортом, но только не фигурным катанием. Это было мое решение. Не хотела, чтобы их обсуждали так, как меня. Тогда интернета еще не было, но вся эта история уже процветала», — отметила Роднина.

У прославленной фигуристки двое детей от двух браков. Сын Александр Зайцев — художник-керамист, дочь Алена Миньковская занимается журналистикой в США.

Ранее Ирина Роднина рассказала о своих любимых видах спорта.