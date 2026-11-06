Lada держится на топе, Tenet растет в 10 раз: как меняется рейтинг брендов на российском авторынке

Российский авторынок переживает переломный момент. Если раньше основную конкуренцию задавали импортные машины из Китая, то теперь на первый план выходят автомобили, чье производство налажено непосредственно в России. О том, как развивалась ситуация с января по октябрь, рассказали аналитики, сообщил rosbalt.ru.

Согласно данным «Автостата», за десять месяцев 2026 года в стране было реализовано порядка 1,1 млн новых легковых автомобилей, что на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако результаты октября продемонстрировали разнонаправленные тенденции: по сравнению с прошлым годом продажи упали на 19,8% (до 132,9 тыс. единиц), но по отношению к сентябрю выросли на 8,2%. Таким образом, говорить о полном восстановлении рынка пока не приходится.

«Октябрь действительно стал рекордным месяцем года по продажам. Что касается снижения в сравнении с аналогичным месяцем 2025-го, то, безусловно, это следствие высокой базы прошлого года, когда ожидание роста утилизационного сбора подтолкнуло россиян к покупке автомобилей», — отметила директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.

Ключевое изменение касается расстановки сил. По информации Минпромторга, за десять месяцев продажи автомобилей российского производства достигли 784,1 тыс. штук, увеличившись на 19,2% к уровню прошлого года. В результате их доля на рынке составила 64,1%.

По данным издания, безусловным лидером остается Lada, хотя ее результаты нельзя назвать впечатляющими: за октябрь продано 29,7 тыс. автомобилей, а за десять месяцев объемы сократились на 0,9%.

«Свою роль сыграла приостановка программ льготного автокредитования, которое традиционно оказывает влияние на продажи продукции отечественного автоконцерна: Минпромторг объявил, что выделенные на год лимиты были выбраны к концу III квартала. Производитель попытался простимулировать покупателей октябрьскими скидками, но, конечно, заменой займам с господдержкой это не стало», — отмечает эксперт авторынка Вадим Красиков.

По информации издания, настоящим открытием стал бренд Tenet, нарастивший продажи в 10,3 раза. В октябре он вошел в топ-3, реализовав 15,3 тыс. машин и уступив только Lada и Haval. По оценкам экспертов, такой скачок объясняется не только низкой базой, но и расширением модельного ряда, а также глубокой локализацией производства. Благодаря этому цены на автомобили Tenet на 10-15% ниже, чем у конкурентов в аналогичных комплектациях.

По данным издания, замыкают пятерку лидеров Geely и Changan, однако обе марки за десять месяцев показали снижение: на 13,3% и 14,4% соответственно. У Geely часть продаж перешла к белорусскому бренду Belgee, под которым теперь выпускаются и реализуются самые доступные и массовые модели, такие как Coolray и Atlas Pro.

«Урезание скрытых госсубсидий и падение внутренней маржи лишили штаб-квартиры китайских производителей возможности „заливать деньгами“ российский рынок. Поэтому и способность дистрибьюторов бесконечно компенсировать скидки исчерпана. Из-за нерентабельности в 2026 году с рынка РФ уже ушли бренды Kaiyi и Skywell, а Chery и Great Wall сократили часть линеек. И этот процесс может продолжиться», — полагает Васильев.

По информации издания, в модельном зачете первое место у Lada Granta — в октябре ее выбрали 11,6 тыс. покупателей. Среди кроссоверов лидирует Haval Jolion с показателем 7,1 тыс., на втором месте — Tenet T7 (6,3 тыс.). Конкуренция в массовом сегменте усиливается, и новые локализованные проекты уже способны на равных соперничать с давно присутствующими на рынке брендами.

«Хотя импортные автомобили также пользуются спросом, отечественные марки, такие как Lada, остаются лидерами продаж в сегменте подержанных авто из-за их доступности, простоты обслуживания и широкой распространенности запчастей», — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н. Сергей Толкачев.

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