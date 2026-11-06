1СПАРК Риски — проверка контрагентов в программе 1С

Общество

Фото: [Разработано Freepik]

Проверяйте контрагентов, не выходя из 1С.

Возможности сервиса:

Сервис проверяет контрагентов по специальной методике и выдает заключение в виде индексов благонадежности (ИДО, ИФР, ИПД). Индексы оценивают три ключевых аспекта: насколько контрагент похож на фирму-однодневку, его финансовую устойчивость с точки зрения возможного банкротства и наличие задержек по оплате счетов.

Для углубленного анализа доступно:

• Веб-карточка компании в системе СПАРК — полная информация о контрагенте: владельцы бизнеса, виды деятельности, наличие имущества, предполагаемые контрагенты, участие в торгах и даже вакансии предприятия.

• Бизнес-справка — информация о хозяйственной деятельности компании за последние 12 месяцев.

• Мониторинг изменений — отслеживание критически важных событий: смена наименования, юридического адреса, руководителя, а также начало процедуры ликвидации, банкротства, попадание в негативные реестры ФНС.

Кто особенно нуждается в сервисе?

Руководителям, предпринимателям, менеджерам сервис нужен, чтобы быть в курсе важных изменений у партнеров и клиентов и избегать сделок с неплатежеспособными контрагентами, предотвращать финансовые и имиджевые потери.

Бухгалтерам и сотрудникам финансовых служб — чтобы снизить риск претензий со стороны налоговой инспекции и отказов в вычете. Справка о контрагенте, которую дает «1СПАРК Риски», подписана электронной подписью от «Интерфакс» и является юридически значимым документом.

Пользователи сервиса 1СПАРК Риски отмечают экономические эффекты от использования:

• Сокращение времени на проверку контрагентов.

• Повышение качества принимаемых решений.

• Снижение рисков невозврата дебиторской задолженности и финансовых потерь.

• Предотвращение заключения договоров с «проблемными» контрагентами.

• Единое представление информации и рисков для всех сотрудников компании.

• Повышение контроля за контрагентами через мониторинг.

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ: 10 ЛЕТ 1СПАРК РИСКИ!

В этом году 1СПАРК Риски отмечает 10 лет! В честь юбилея Фирма «1С» дарит 1 месяц бесплатного использования по специальному тарифу «10 Лет 1СПАРК Риски».

Акция действует до 30 декабря 2026 года включительно.

Что включено в тариф:

• Экспресс-оценка рисков по индексам СПАРК.

• Мониторинг изменений по контрагентам.

• Проверка на включение в негативные списки.

• Проверка на более чем 150 факторов риска, в том числе по 115-ФЗ.

• Справки коммерческой (должной) осмотрительности по 10 контрагентам.

• Карточки компаний в СПАРК для комплексного анализа по 10 контрагентам.

Как получить подарок?

Отправьте заявку на подключение сервиса 1СПАРК Риски через вашего партнера 1С или оставьте заявку по ссылке: https://its.1c.ru/1C-Spark-risks10

Подключить тариф может любая компания — независимо от действующего или ранее используемого тарифа.

Более подробная информация о сервисе на портале 1С: https://portal.1c.ru/applications/1C-Spark-risks

1С-Профиль – официальный дистрибьютор фирмы 1С.

Фото: Разработано Freepik

Реклама. ООО «1С-Профиль». ИНН 7714754422. ОГРН 5087746174390

Erid: 2SDnjdSHk2x

Актуально

Читайте также

Тихий враг в тарелке: как свежие яйца и парное молоко отправляют на больничную койку

Тихий враг в тарелке: как свежие яйца и парное молоко отправляют на больничную койку

Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

Отказ от квартиры мечты: девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы

Отказ от квартиры мечты: девелопер назвал главные причины переезда жителей столицы

Российская пара годами избивала ребенка и заставляла употреблять наркотики

Российская пара годами избивала ребенка и заставляла употреблять наркотики

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Коктейль с чистящим средством: посетители ресторана получили ожоги

Последний фигурант скандального дела Голунова покинул колонию

Последний фигурант скандального дела Голунова покинул колонию

Песков высказался о приезде украинского омбудсмена в Россию

Песков высказался о приезде украинского омбудсмена в Россию

«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

«Вышитая карта Подмосковья»: Шатура в едином полотне традиций

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Украинские чиновники возмутились русскому языку при поиске в Google

Украинские чиновники возмутились русскому языку при поиске в Google

«Научите их грамоте»: в Солнечногорске перепутали проделки бобра с работой злоумышленников

«Научите их грамоте»: в Солнечногорске перепутали проделки бобра с работой злоумышленников

Добавьте mosregtoday.ru в избранное