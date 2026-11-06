Звезда «Папиных дочек» Мельникова показала зевающее лицо и дочь в Лувре без макияжа

kino.mail: 34-летняя Мельникова опубликовала семейные фото из Лувра с мужем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

34-летняя звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась в социальных сетях фотографиями семейного посещения Лувра, передает Кино.Mail. Вместе с ней в музее побывали муж Роман Набатов и их двухлетняя дочь.

На одном снимке Дарья зевает, на другом — позирует с дочерью, которая нежно прижимается к ней. Для этих кадров актриса отказалась от макияжа и выбрала удобную одежду: теплый свитер и брюки.

Фото: [соцсети]

«Смешнувр», — написала Мельникова под фотографией.

У Дарьи трое детей. Двое старших сыновей родились в первом браке с актером Артуром Смольяниновым*. О рождении третьей дочери актриса рассказала лишь спустя несколько месяцев после ее появления на свет.

Ранее звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова развеяла слухи о третьей беременности.

*Министерством юстиции РФ признан иноагентом; Росфинмониторингом вненсен в список террористов и экстремистов.

Актуально

Читайте также

В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

28-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона подала в суд на управляющих наследством отца

28-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона подала в суд на управляющих наследством отца

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Долину больше не хотят видеть на эстраде: продюсер раскрыл, сможет ли наладиться карьера певицы

Долину больше не хотят видеть на эстраде: продюсер раскрыл, сможет ли наладиться карьера певицы

Долина снизила гонорар за корпоративы перед Новым годом

Долина снизила гонорар за корпоративы перед Новым годом

Друг звезды «Служебного романа» Ахеджаковой заявил об ухудшении ее состояния

Друг звезды «Служебного романа» Ахеджаковой заявил об ухудшении ее состояния

«Сельдерей проклятый!»: 66-летний Дибров признался, что поменял отношение к питанию

«Сельдерей проклятый!»: 66-летний Дибров признался, что поменял отношение к питанию

Уехавшая из России Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в измене новой жене

Уехавшая из России Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в измене новой жене

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

Россиян будут штрафовать за ИИ-ролики и мемы с Ларисой Долиной

Россиян будут штрафовать за ИИ-ролики и мемы с Ларисой Долиной

Добавьте mosregtoday.ru в избранное