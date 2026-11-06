Звезда «Папиных дочек» Мельникова показала зевающее лицо и дочь в Лувре без макияжа

34-летняя звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась в социальных сетях фотографиями семейного посещения Лувра, передает Кино.Mail. Вместе с ней в музее побывали муж Роман Набатов и их двухлетняя дочь.

На одном снимке Дарья зевает, на другом — позирует с дочерью, которая нежно прижимается к ней. Для этих кадров актриса отказалась от макияжа и выбрала удобную одежду: теплый свитер и брюки.

Фото: [ соцсети ]

«Смешнувр», — написала Мельникова под фотографией.

У Дарьи трое детей. Двое старших сыновей родились в первом браке с актером Артуром Смольяниновым*. О рождении третьей дочери актриса рассказала лишь спустя несколько месяцев после ее появления на свет.

Ранее звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова развеяла слухи о третьей беременности.

*Министерством юстиции РФ признан иноагентом; Росфинмониторингом вненсен в список террористов и экстремистов.