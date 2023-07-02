В Белоруссии намерены запретить физлицам обмениваться криптовалютой

Министерство внутренних дел Белоруссии собирается внести правки в настоящее законодательство. Согласно им, физические лица больше не смогут обмениваться криптовалютой друг с другом. Об этом пишет RT

Как сообщается, схемы обмена используют мошенники. Таким образом они обналичивают и конвертируют похищенные средства. Но это – далеко не единственный преступный способ использования криптовалюты.

В заявлении ведомства говорится о том, что МВД сейчас занимается проработкой законодательных новаций. Они запретят осуществлять сделки обмена криптовалюты. Однако, это коснется только физических лиц. К тому же, будет существовать исключение. Для обмена можно использовать биржи «Парка высоких технологий».

Ранее стало известно, что Верховный суд Российской Федерации, можно сказать, признал отмыванием конвертацию биткоинов в рубли.