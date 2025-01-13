В Белоруссии «Орешек» и «Картошку» из РФ признали опасной продукцией из-за консервантов

Госстандарт Белоруссии признал печенье «Орешек» и пирожное «Картошка» российского производства опасной продукцией, передает РБК со ссылкой на опубликованный ведомством список.

Отмечается, что такое решение было принято в результате контроля качества, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения.

По информации ведомства, в печенье «Орешек» с начинкой из сгущенного молока был обнаружен бензоат натрия (Е211), который не допускается к использованию в мучных кондитерских изделиях и молокосодержащих продуктах.

В сладости «Картошка» была найдена сорбиновая кислота (Е200) в количестве, превышающем допустимые нормы.

Власти республики ввели запрет на ввоз и реализацию указанных кондитерских изделий, а также изъяли их из обращения. Кроме того, российским производителям предписали устранить выявленные нарушения. Также прекращено действие документов об оценке соответствия продукции.

Это не первый случай, когда белорусские контролирующие органы выявляют проблемы с продукцией из России. В январе в белорусский реестр попала гречневая крупа марки «Фермер», которая производится в Барнауле. В процессе проверки выяснилось, что время варки крупы на четыре минуты больше, чем предусмотрено стандартами.