В Белоруссии запретили опасную российскую гречку

Гречневая крупа «Фермер» производства ООО «Дары полей» (Алтайский край) попала под запрет в Белоруссии. Такие данные опубликовали в государственном онлайн-ресурсе «Опасная продукция».

Причина запрета российской гречки в Республике стало несоответствие стандартам безопасности. Специалисты в ходе проверки установили, что продукт разваривается дольше нормы. Пришли к выводу, что производители добились лишь внешнего сходства с гречкой.

«В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут», — указано в онлайн-реестре.

Белорусские эксперты отметили, что продукт сибирского производителя «Фермер» содержит недостоверную информацию, из-за которой правильно идентифицировать продукт невозможно.

РИА Новости отмечает, что ранее под запрет в Белоруссии также попала русская быстроразваривающаяся гречневая крупа производства ООО «Вега-инжиниринг».

Ранее сообщалось, что сотрудника инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта.