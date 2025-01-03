В Белоруссии запретили опасную российскую гречку
Гречку алтайского производителя марки «Фермер» запретили в Белоруссии
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Гречневая крупа «Фермер» производства ООО «Дары полей» (Алтайский край) попала под запрет в Белоруссии. Такие данные опубликовали в государственном онлайн-ресурсе «Опасная продукция».
Причина запрета российской гречки в Республике стало несоответствие стандартам безопасности. Специалисты в ходе проверки установили, что продукт разваривается дольше нормы. Пришли к выводу, что производители добились лишь внешнего сходства с гречкой.
«В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут», — указано в онлайн-реестре.
Белорусские эксперты отметили, что продукт сибирского производителя «Фермер» содержит недостоверную информацию, из-за которой правильно идентифицировать продукт невозможно.
РИА Новости отмечает, что ранее под запрет в Белоруссии также попала русская быстроразваривающаяся гречневая крупа производства ООО «Вега-инжиниринг».
Ранее сообщалось, что сотрудника инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта.