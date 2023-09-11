В Белоруссии поймали агентов СБУ, подозреваемых в подготовке терактов

В Белоруссии завели уголовные дела на пойманных агентов СБУ, подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщает ТАСС .

По словам замначальника СУ КГБ Константина Бычека, по заданию украинских спецслужб несколько граждан Украины и Белоруссии готовили теракты на железной дороге. На участников сговора завели уголовные дела. Еще одного украинца поймали во время попытки незаконно пересечь границу, его подозревают в ведении агентурной деятельности. По мнению следствия, активизация террористов связана с учениями, прошедшими в начале сентября на территории страны.

КГБ считает, что украинские агенты фотографировали жилые дома, военные части и нефтебаза, расположенные на территории Белоруссии. После этого группе террористов велели взорвать участок железной дороги в Минской области. Первый акт терроризма белорусские спецслужбы смогли предотвратить в конце августа. Вторую попытку пресекли в начале сентября в Витебской области. По словам Бычека, террористы не только пытаются нарушить общественный порядок, но и хотят создать иллюзию наличия в стране подпольной организации.