В Белоруссии заявили об отсутствии у людей желания работать

В Белоруссии вновь подняли на обсуждение проблему с трудовой мотивацией населения. Власти признают, что действенных способов заинтересовать людей в работе до сих пор не найдено. Об этом сообщает «Лента.ру» , цитируя председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталью Кочанову.

Занимающая пост главы Совета Республики Наталья Кочанова высказалась по поводу отсутствия у многих граждан желания трудиться. Ее слова прозвучали после того, как президент Александр Лукашенко дал поручение искоренить тунеядство. Кочанова отметила, что вопрос остается нерешенным, поскольку эффективные механизмы стимулирования к настоящему моменту так и не созданы.

Также она напомнила, что задача по борьбе с тунеядством была поставлена главой государства еще несколько лет назад, в 2020 году. Согласно этим указаниям, начиная с первого дня 2021 года все жители страны, не имеющие работы, должны были быть официально трудоустроены. Однако, как следует из слов Кочановой, реализовать этот план в полной мере не удалось.

Ранее депутат оценил шансы принятия закона о тунеядстве в России