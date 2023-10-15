В Берлине местные жители начали помечать клеймом дома, в которых живут евреи

За последние несколько дней на домах евреев в Берлине стали рисовать звезду Давида. И данная тенденция продолжает расти. На это указало в своем материале издание The Times of Israel.

Как приводится в статье, все это, похоже, начинает напоминать Варфоломеевскую ночь в Париже, перед которой католики клеймили дома гугенотов. Все это, сетуют журналисты, говорит о росте антисионистских настроений в германском обществе.

«Когда я увидела звезду Давида, я оставили их (детей. — прим.ред) дома», — рассказала одна из берлинских жительниц еврейского происхождения.

В настоящее время полицейские ищут художников. В Белине усилена безопасность возле объектов еврейской общины Германии. В заключении материала приводится, что все обнаружившие звезду Давида на своем доме или воротах начали всерьез опасаться за свою жизнь.