В Берлине пострадали 65 полицейских во время проведения антиизраильских акций

65 стражей порядка пострадали в ходе несогласованных антиизраильских акций протеста, которые состоялись минувшей ночью в берлинском районе Нойкельн, сообщает телеканал RBB.

Демонстрации проходили в районе улицы Зонненаллее и площади Херманнплац, где традиционно селятся выходцы из мусульманских стран. Полицейские задержали 174 человека.

За последние дни это уже третья подобная акция в Нойкельне. В ходе них демонстранты оказывали сопротивление полиции, забрасывая правоохранителей камнями и пиротехникой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти будут решительно пресекать проявления антисемитизма в Германии.