Китай не допустит поражения России на СВО: готов ли Пекин поставлять оружие и солдат Москве

Китай не станет поставлять оружие России, поскольку не хочет ссориться с США и Европой. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил на закрытой встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, что Китай не может допустить поражения России в украинском конфликте, поскольку это позволит США переключить внимание на Азию, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. Как подчеркнул политолог Светов, это заявление уже говорит о поддержке РФ в конфликте.

«Само это заявление — серьезная форма поддержки, потому что западный мир консолидировано заявлял о необходимости нанести России поражение или, сейчас немного смягчив, — не допустить победы России. Китай вопреки тенденциям и заявлениям говорит, что он хочет не допустить поражения России. При этом говорить о сотрудничестве в военной области довольно сложно. Китай аккуратно себя ведет, ему конфликт с Соединенными Штатами и с Европой не нужен. У них гигантский товарооборот, они между собой очень серьезно завязаны», — сказал эксперт.

Однако Китай не оставляет Россию, выражая поддержку с помощью экономического сотрудничества, заявил специалист.

«Они торгуют с нами, покупают у нас энергоресурсы, какие-то поставки материалов идут от Китая. Но что касается военной техники, я сомневаюсь, что они это будут делать», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт предположил, что Китай уже мог содействовать РФ в рамках спецоперации на Украине: так, войска северокорейской армии стали участвовать в военном конфликте.

«Северная Корея зависит от Китая, она связана с ними многими вещами. И нельзя исключать того, что с оружием, с которым прибыли северные корейцы, могли им помочь китайцы», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину.