«Опасность сохраняется»: ПВО сбила три летевших в сторону Ижевска беспилотника

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале проинформировал , что один из объектов противника, который направлялся в сторону Ижевска, был ликвидирован средствами ПВО РФ. Через некоторое время стало известно о еще двух попытках атаки.

Глава Удмуртской Республики предупредил местных жителей, что угроза атаки со стороны ВСУ остается высокой. Бречалов обратился с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности в связи с высоким риском опасности. Он отметил, что будет информировать о текущей обстановке.

Вскоре глава сообщил о сбитии еще двух вражеских объектов. В частности, третий БПЛА потерял координаты благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы. Объект не достигнул цели противника — он упал. Глава обратился с просьбой при возможности отменить поездки и не находиться на открытой местности.

«Опасность сохраняется», — в телеграм-канале предупредил местных жителей глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Глава Бречалов рассказал, что в настоящее время в городе работают сотрудники экстренных служб. В случае обнаружения обломков БПЛА горожан просят не приближаться к объекту. Важно проинформировать о находке сотрудников профильных ведомств. В регионе по номеру 112 функционирует телефон экстренной службы.

Ранее сообщалось, что российские ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь.