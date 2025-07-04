Володин призвал к замене иностранных вывесок в России

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к представителям бизнес-сообщества с призывом начать процесс замены вывесок, выполненных на иностранных языках, не дожидаясь официального вступления в силу закона, направленного на защиту русского языка.

Он напомнил, что, согласно принятому законодательству, с начала марта 2026 года вся информация на вывесках, указателях и табличках должна быть представлена на русском языке, с возможностью дублирования на языках народов России.

Также в рекламе будет запрещено использование иностранных слов и выражений, а названия строящихся жилых комплексов должны будут соответствовать кириллической графике. Исключения предусмотрены лишь для фирменных наименований, торговых марок и знаков обслуживания.

Володин выразил мнение, что было бы целесообразно, чтобы владельцы магазинов и предприятий уже сейчас начали замену вывесок и пересмотрели подходы к рекламным кампаниям, как это уже было реализовано в таких городах, как Краснодар, Ярославль и Магнитогорск.

Он выразил надежду на то, что в скором времени облик российских городов изменится,и каждый, прогуливаясь по улицам, сможет с уверенностью сказать, что находится в России.

Володин пояснил, что принятие закона о защите русского языка в публичном пространстве было необходимо, поскольку обилие англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках бросается в глаза при посещении большинства городов страны. Он также подчеркнул, что отечественные предприниматели обязаны поддерживать родной язык и способствовать его продвижению.

В своем телеграм-канале Володин написал, что закон о защите русского языка является важным шагом в сохранении национальной идентичности. Он добавил, что Россия толерантно относится ко всем народам и национальностям, но каждая страна защищает свой язык и культуру.

Володин отметил, что в России одно из самых либеральных законодательств в этой сфере, но те, кто приезжает и открывает бизнес, должны уважать русский язык и культуру.

Закон предусматривает, что информация для потребителей должна предоставляться на русском языке и иностранные слова, такие как «sale» или «shop», не должны использоваться. Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.

Ранее сообщалось, что Госдума введет новые законы против мошенничества и для мигрантов.