Еще две партии гуманитарной помощи собрали в Подольске бойцам СВО
Жители Подольска собрали участникам СВО две партии гумпомощи
Жители Подольска собрали для участников спецоперации еще две партии гуманитарной помощи. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Ранее в регионе утвердили участников программы «Герои Подмосковья» и их наставников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Так, в округе собрали необходимые бойцам инструменты, спальники, белье, а также лекарства и средства гигиены.
Супруга одного из бойцов передаст гумпомощь на Сватово-Купянское направление. Еще одну партию в ближайшие дни отправят на Херсонское направление в зенитно-ракетный дивизион.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о доступных мерах поддержки бойцов в регионе.