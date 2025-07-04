Еще две партии гуманитарной помощи собрали в Подольске бойцам СВО

Жители Подольска собрали для участников спецоперации еще две партии гуманитарной помощи. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Ранее в регионе утвердили участников программы «Герои Подмосковья» и их наставников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в округе собрали необходимые бойцам инструменты, спальники, белье, а также лекарства и средства гигиены.

Супруга одного из бойцов передаст гумпомощь на Сватово-Купянское направление. Еще одну партию в ближайшие дни отправят на Херсонское направление в зенитно-ракетный дивизион.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о доступных мерах поддержки бойцов в регионе.